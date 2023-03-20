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Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата від "Європейської солідарності"

Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата від "Європейської солідарності"
Михайло Забродський, народний депутат від “Європейської солідарності”, складає мандат. Фото:Михайло Забродський/Facebook

Верховна Рада 20  березня достроково припинила повноваження народного депутата із парламентської фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського.

Про це повідомив депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Рада достроково припинила повноваження народного депутата Михайла Забродського. За – 307", – зазначив Гончаренко.

За його словами, генерал-лейтенант Забродський повертається на військову службу – його планують призначити заступником Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Як зауважив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, у Верховній Раді зараз залишилося 404 парламентарія.

Раніше Михайло Забродський написав заяву на складання мандату народного депутата. Він планує сконцентруватися на допомозі Генеральному штабу ЗСУ.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада України підтримала припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна, який визнаний винним у спробі надання хабаря поліцейському.

Наступного дня Рада прийняла аналогічні рішення щодо нардепів Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина, які були обрані від забороненої ОПЗЖ.

Автор:
Світлана Манько