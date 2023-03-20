Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от "Европейской солидарности"

Верховная Рада 20 марта досрочно прекратила полномочия народного депутата из парламентской фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского.

Об этом сообщил депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Михаила Забродского. За – 307", – отметил Гончаренко.

По его словам, генерал-лейтенант Забродский возвращается на военную службу – его планируют назначить заместителем Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

Как отметил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, в Верховной Раде сейчас осталось 404 парламентария.

Ранее Михаил Забродский написал заявление о составлении мандата народного депутата. Он планирует сконцентрироваться на помощи Генеральному штабу ВСУ.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада Украины поддержала прекращение полномочий нардепа Александра Трухина, признанного виновным в попытке предоставления взятки полицейскому.

На следующий день Рада приняла аналогичные решения по нардепам Натальи Королевской, Юрию Солоду и Олегу Волошину, которые были избраны от запрещенной ОПЗЖ.