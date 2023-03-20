Шмыгаль направил в Раду представление на назначение трех министров

Премьер-министр Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду Украины представление о назначении трех министров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Глава правительства предлагает назначить Михаила Федорова, которого недавно уволили с должности главы Минцифры, вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министром цифровой трансформации.

На должность министра образования и науки Шмыгаль предлагает кандидатуру Оксена Лесного. Камышина Александра предлагают назначить министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Отметим, что Камышина накануне назначили советником Президента Украины после того, какон подал в отставку с должности председателя правления "Укрзализныци".

Накануне Верховная Рада поддержала отставки министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета и министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Павла Рябикина.

О возможных кадровых ротациях в Кабмине говорили еще в январе, в частности, речь шла о Рябикине. После увольнения Рябикин якобы должен стать послом Украины в Китае.

Напомним также, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что уже избраны новые послы в Китай, Индию и Бразилию, и это будут "специалисты с опытом государственной работы уровня министров и заместителей министров".