Готовы обменять Белгород: Зеленский отреагировал на возможность присоединения к НАТО в обмен на территории

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможных территориальных компромиссах для вступления в НАТО, заявил, что Украина готова рассмотреть обмен Белгорода на членство в альянсе.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

"Обмен территорий? Да, готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", – сказал Зеленский.

Фредериксен также отреагировала на данный вопрос и отметила, что только Украина может это решать, и от Украины зависит, когда она будет готова сесть за стол переговоров. При этом, по ее словам, Дания поддерживать нашу страну столько, сколько потребуется.

"Вопрос о будущем Украины принадлежит именно украинцам", - подчеркнула она.

Членство в обмен на территории: что известно о скандальном заявлении

15 августа начальник штаба НАТО Стиан Енссен допустил, что Украина может получить членство в альянсе, но для этого ей придется отдать оккупированные территории России, поскольку это может быть одним из этапов окончания войны.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на такое заявление и подчеркнул, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

По его словам, участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал предложение руководителя штаба НАТО Стиана Енссена сдать оккупированные территории в обмен на членство в НАТО "странным вбросом".

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия также отреагировал на слова Енссена и отметил, что разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что-либо поощряют агрессию России.

"Им эта идея нравится, потому что она узаконивает захватнические войны и подрывает международное право. Она ведет к поражению демократии и триумфу тоталитарных режимов", - написал он.