Готові обміняти Бєлгород: Зеленський відреагував на можливість приєднання до НАТО в обмін на території

Президент Володимир Зеленський відповідаючи на питання щодо можливих територіальних компромісів задля вступу в НАТО, заявив, що Україна готова розглянути обмін Бєлгороду на членство в альянсі.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Обмін територій? Так, готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО", - сказав Зеленський.

Фредеріксен також відреагувала на дане питання і зазначила, що лише Україна може це вирішувати і від України залежить, коли вона буде готова сісти за стіл переговорів. При цьому, за її словами, Данія підтримувати нашу країну стільки, скільки буде потрібно.

"Запитання щодо майбутнього України належить саме українцям", - наголосила вона.

Членство в обмін на території: що відомо про скандальну заяву

15 серпня начальник штабу НАТО Стіан Єнссен, допустив, що Україна може отримати членство в альянсі, але для цього їй доведеться віддати окуповані території Росії, оскільки це може бути одним з етапів закінчення війни.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенковідреагував на таку заяву і наголосив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

За його словами участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав пропозицію керівника штабу НАТО Стіана Єнссена здати окуповані території в обмін на членство в НАТО "дивним вкидом".

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія також відреагував на слова Єнссена і зауважив, що розмови про відмову від наших територій в обмін на будь-що лише заохочують агресію Росії.

"Їм ця ідея подобається, бо вона узаконює загарбницькі війни й підриває міжнародне право. Вона веде до поразки демократії та тріумфу тоталітарних режимів", - написав він.