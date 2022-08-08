Израиль и "Исламский джихад" договорились о временном прекращении огня

Израиль и палестинская боевая группировка "Исламский джихад" объявили о перемирии с 23:30 7 августа по киевскому времени. Эту информацию официально подтвердили обе стороны конфликта, передает Reuters.

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Представители Израиля и "Исламского джихада" поблагодарили Египт за посредничество в прекращении огня.

Накануне боевые действия между сторонами конфликта усилились. Ракеты с обеих сторон запускали три дня подряд. Израиль нанес превентивные удары по объектам "Исламского джихада", ожидая массированной атаки в ответ на арест лидера группировки Бассама аль-Саади.

В ответ "Исламский джихад" сразу же выпустил по Израилю ракеты. На пресс-конференции в Тегеране лидер группировки Зияд аль-Накхала заявил, что Каир будет "работать, чтобы обеспечить освобождение" ас-Саади. Израильские и египетские официальные лица не прокомментировали это заявление.

Ранее боевые действия вспыхивали между Израилем и "Исламским джихадом" в 2008-09, 2012, 2014 и 2021 годах.

Напомним, 5 августа армия Израиля снова нанесла удар по сектору Газа. Спецоперация получила название "Рассвет"

6 августа министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил проект приказа о призыве 25 тысяч резервистов в Армию обороны Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа. 7 августа Израиль ликвидировал руководство Палестинского исламского джихада.