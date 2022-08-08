Ізраїль та “Ісламський джихад” домовилися про тимчасове припинення вогню

Ізраїль і палестинське бойове угруповання “Ісламський джихад” оголосили про перемир’я з 23:30 7 серпня за київським часом. Цю інформацію офіційно підтвердили обидві сторони конфлікту, передає Reuters.

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Представники Ізраїлю та "Ісламського джихаду" подякували Єгипту за посередництво в припиненні вогню.

Напередодні бойові дії між сторонами конфлікту посилилися. Ракети з обох сторін запускали три дні поспіль. Ізраїль завдав превентивних ударів по об'єктах “Ісламського джихаду”, очікуючи масованої атаки у відповідь на арешт лідера угруповання Бассама аль-Сааді.

У відповідь "Ісламський джихад" відразу ж випустив по Ізраїлю ракети. На пресконференції в Тегерані лідер угруповання Зіяд аль-Накхала заявив, що Каїр "працюватиме, щоб забезпечити звільнення" ас-Сааді. Ізраїльські та єгипетські офіційні особи не прокоментували цю заяву.

Раніше бойові дії спалахували між Ізраїлем і "Ісламський джихад" в 2008-09, 2012, 2014 і 2021 роках.

Нагадаємо, 5 серпня армія Ізраїлю знову завдала удару по сектору Газа. Спецоперація отримала назву "Світанок"

6 серпня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц схвалив проект наказу про призов до 25 тисяч резервістів до Армії оборони Ізраїлю у зв’язку з ситуацією у секторі Гази. 7 серпня Ізраїль ліквідував керівництво Палестинського ісламського джихаду.