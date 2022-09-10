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Карл или Чарльз. Посол Британии рассказала, как правильно называть нового монарха.

Карл или Чарльз. Посол Британии рассказала, как правильно называть нового монарха.

Посол Великобритании Мелинда Симонз рассказала, как правильно называть нового короля Британии. Об этом Симонз рассказала во время телемарафона.

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"Английски правильно его называть Чарльз. Даже на украинском языке, когда он был принцем Валлийским и теперь когда он стал Чарльзом III мы будем продолжать его называть. Не знаю как это будет на украинском, наверняка лингвистам придется разобраться в этом, но на английском мы будем называть его король Чарльз", - сказала Симонс.

Напомним, в Великобритании 8 сентября   умерла   на 97-м году жизни королева Елизавета II.

Она стала самым долгоправящим (более 70 лет на троне) и старейшим монархом в британской истории, самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире, а также самым долгоправящим монархом в мировой истории, сошедшим на престол во взрослом возрасте.

10 сентября в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, официально провозгласивший королем Великобритании старшего сына королевы Елизаветы II Чарльза.

Позже депутаты британского парламента и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс присягнули на верность новому королю Чарльзу ІІІ.

Автор:
Степан Крьока