Карл или Чарльз. Посол Британии рассказала, как правильно называть нового монарха.

Посол Великобритании Мелинда Симонз рассказала, как правильно называть нового короля Британии. Об этом Симонз рассказала во время телемарафона.

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"Английски правильно его называть Чарльз. Даже на украинском языке, когда он был принцем Валлийским и теперь когда он стал Чарльзом III мы будем продолжать его называть. Не знаю как это будет на украинском, наверняка лингвистам придется разобраться в этом, но на английском мы будем называть его король Чарльз", - сказала Симонс.

Напомним, в Великобритании 8 сентября умерла на 97-м году жизни королева Елизавета II.

Она стала самым долгоправящим (более 70 лет на троне) и старейшим монархом в британской истории, самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире, а также самым долгоправящим монархом в мировой истории, сошедшим на престол во взрослом возрасте.

10 сентября в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, официально провозгласивший королем Великобритании старшего сына королевы Елизаветы II Чарльза.

Позже депутаты британского парламента и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс присягнули на верность новому королю Чарльзу ІІІ.