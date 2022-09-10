Карл чи Чарльз. Посол Британії розказала як правильно називати нового монарха

Посол Великої Британії Мелінда Сімонз розказала як правильно називати нового короля Британії. Про це Сімонз розказала під час телемарафону.

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"Англійською правильно його називати Чарльз. Навіть українською мовою, коли він був принцом Валлійським і тепер коли він став Чарльзом III ми будемо продовжувати його називати. Не знаю як це буде українською, напевно лінгвістам прийдеться розібратися в цьому, але англійською ми будемо називати його король Чарльз", - сказала Сімонз.

Нагадаємо, у Великій Британії 8 вересня вересня померла на 97-му році життя королева Єлизавета II.

Вона стала найбільш довгоправлячим (понад 70 років на троні) і найстарішим монархом у британській історії, найбільш довгоправлячим і найстарішим главою держави у світі, а також найдовгоправлячим монархом у світовій історії, що зійшов на престол у дорослому віці.

10 вересня у Сент-Джеймському палаці в Лондоні зібралась Рада престолонаслідування, яка офіційно проголосила королем Великої Британії старшого сина королеви Єлизавети ІІ Чарльза.

Пізніше депутати британського парламенту та прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс присягнули на вірність новому королю Чарльзу ІІІ.