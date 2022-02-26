Кипр готов поддержать отключение России от SWIFT: США всерьез взялись за этот вопрос

США рассмотрят вопрос об отключении России от межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT. Вероятность положительного результата в пользу Украины более вероятна, ведь Кипр решил все-таки поддержать эту меру.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и издание Bloomberg.

"Получилось. Кипр заявил, что не блокируй отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работу 24/7 и добьется важного результата для защиты Украины от российских захватчиков", — заявил Кулеба.

А вот издание Bloomberg сообщает, что теперь США серьезно рассматривают вопрос об отключении России от SWIFT в связи с вторжением в Украину, ведь теперь "союзники в Европе с энтузиазмом относятся к идее введения этой меры наказания, которое еще несколько дней назад казалось маловероятным".

Источники издания сообщили, что президент США Джозеф Байдена в настоящее время обсуждает этот вопрос с Федеральной резервной системой — надзорный орган SWIFT.

Ранее Байден заявлял, что Россию не могут отключить от SWIFT, так некоторые союзники были против, речь шла о Венгрии, Кипре и Италии. Последние две страны уже поддерживают эту меру. Теперь украинским дипломатам осталось убедить Венгрию.

Также еще нужно до конца договориться с властями Германии. Вскоре немецкое правительство должно рассмотреть вопрос об отключении России от платежной системы SWIFT. Петиция к ним на сайте openPetition.eu, которую подал Гюнтер Шенк ( Gunther Schenk ) за считанные часы уже набрала более ста тысяч голосов и продолжает набирать.