Кіпр готовий підтримати відключення Росії від SWIFT: США серйозно взялися за це питання

США розглянуть питання відключення Росії від міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT. Цього разу ймовірність позитивного результату на користь України більш ймовірна, адже Кіпр вирішив таки підтримати цей захід.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та видання Bloomberg .

"Вийшло. Кіпр заявив, що не блокує відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує роботу 24/7 і досягне важливого результату для захисту України від російських загарбників", — заявив Кулеба.

А ось видання Bloomberg повідомляє, що тепер США серйозно розглядають питання про відключення Росії від SWIFT у зв'язку із вторгненням в Україну, адже тепер "союзники в Європі з ентузіазмом ставляться до ідеї запровадження цього покарання, яке ще кілька днів тому здавалося малоймовірним".

Джерела видання повідомили, що президент США Джозеф Байдена зараз обговорює це питання з Федеральною резервною системою - наглядовий орган SWIFT.

Раніше Байден заявляв, що Росію не можуть відключити від SWIFT, тому деякі союзники були проти, йшлося про Угорщину, Кіпр та Італію. Останні дві країни вже підтримують цю міру. Наразі українським дипломатам залишилося переконати Угорщину.

Також ще потрібно до кінця домовитись із владою Німеччини. Незабаром німецький уряд має розглянути питання відключення Росії від платіжної системи SWIFT. Петиція до них на сайті openPetition.eu, яку подав Гюнтер Шенк (Gunther Schenk) за лічені години вже набрала понад сто тисяч голосів і продовжує набирати.