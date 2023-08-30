Китай "присвоил" часть территорий России в новых картах

В Китае на официальном уровне утвердили комплект географических карт за 2023 год, на которых часть России обозначена как входящая в состав Китая территория.

На это обратило внимание издание РБК.

Китайский государственный картографический сервис стандартных карт установил, что в новых картах спорный с РФ Большой Уссурийский остров будет указан как китайская территория. Стороны вели дискуссии по нему около 100 лет.

На новой официальной версии карты остров отдельно указан как восточная точка Китая.

"Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира", - отмечают в пояснительной записке.

Такую же карту в Китае будут использовать в качестве иллюстрации в новостях, книгах, рекламных материалах и т.д.

Спорные территории России и Китая

С 1860 году статус острова был неопределенным. В 1920-30 годы военные СССР якобы "взяли остров под охрану". После распада страны Россия решила, что Большой Уссурийский принадлежит ей.

Однако с 1964 года территория оспаривалась КНР. Преследуя свои долгосрочные интересы, Москва согласилась передать Китаю острова Тарабаров, Виноградов, Корейский, Ромашкин и часть острова Большого Уссурийского.

Российские чиновники в публичном пространстве неоднократно заявляли, что рассчитывают на поддержку Китая на фоне войны против Украины и введения антироссийских санкций. Однако Пекин, вероятно, готов лишь на единичные тайные решения по поддержке РФ. Официально Китай придерживается нейтралитета.

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