"Нейтральный" Китай вооружает Россию вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и важнейшими металлами, используемыми в оборонной промышленности.

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на собственное расследование.

Согласно сообщению, российские фирмы, включая попавшие под санкции компании, занимаются производством ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков и получили десятки тысяч поставок из Китая с начала полномасштабного вторжения России в Украину до первого квартала этого года.

Это происходит в тот момент, когда настаивающий на сохранении нейтралитета Китай пытается позиционировать себя как ключевого мирного посредника в переговорах, направленных на прекращение конфликта.

The Telegraph просмотрел обширные данные, показывающие экспорт материалов из Китая российским оборонным подрядчикам и производителям военной техники с начала 2022 года по первый квартал этого года.

Торговля между Китаем и Россией в этом году должна превысить 200 миллиардов долларов, что является новым рекордом, несмотря на то, что китайский экспорт в другие страны значительно упал.

Согласно анализу Обсерватории экономической сложности, визуализатора торговых данных, экспорт товаров потенциального военного назначения вырос более чем в три раза в году, завершившемся в июне этого года по сравнению с предыдущим.

Согласно расследованию, именно поддержка Китая помогает России выдержать санкции, что ставит под вопрос эффективность важной части кампании Запада против Москвы, направленной на парализование российской экономики.

Согласно данным Molfar Global, исследовательской организации с открытым кодом, одна китайская компания отправила в Россию 1000 дронов за два месяца до войны. Эта компания Shantou Honghu Plastics описывает себя как оптового продавца детских игрушек на своем веб-сайте и в профилях в социальных сетях.

Беспилотники были отправлены российской фирме под названием "Самсон", которая также описывает себя как оптовый продавец игр и игрушек и, кажется, является подставной компанией, указывая лишь 10 000 рублей капитала на свое имя, согласно публичному реестру компаний.

Тогда, через четыре дня после начала войны в Украине, китайская компания Hems999 поставила два вертолета. Другая китайская компания Tianjin Huarong Aviation передала России четыре вертолета Airbus с начала войны.

Китайские фирмы также отправили оптические прицелы более 50 российским компаниям с начала 2022 года до первого квартала этого года. Импорт этих продуктов почти удвоился до 2,5 миллиона долларов в прошлом году по сравнению с предыдущим.

Сообщается, что Пекин и Москва провели тайные переговоры с Ираном о поставках перхлората аммония, химического соединения, используемого для приведения в движение баллистических ракет – соглашение, если оно будет достигнуто, вероятно, будет скрыто от официальных торговых реестров.