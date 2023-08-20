Китай допомагає Росії з озброєнням та технікою - The Telegraph

"Нейтральний" Китай озброює Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.

Про це пише The Telegraph, посилаючись на власне розслідування.

Згідно з повідомленням, російські фірми, включаючи компанії, які потрапили під санкції, займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників і отримали десятки тисяч поставок із Китаю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до першого кварталу цього року.

Це відбувається в той момент, коли Китай, який наполягає на збереженні нейтралітету, намагається позиціонувати себе як ключового мирного посередника в переговорах, спрямованих на припинення конфлікту.

The Telegraph переглянув обширні дані, які показують експорт матеріалів з Китаю російським оборонним підрядникам і виробникам військової техніки з початку 2022 року до першого кварталу цього року.

Торгівля між Китаєм і Росією цього року має перевищити 200 мільярдів доларів, що є новим рекордом, незважаючи на те, що китайський експорт в інші країни значно впав.

Відповідно до аналізу Обсерваторії економічної складності, візуалізатора торгових даних, експорт товарів потенційного військового призначення зріс більш ніж у три рази в році, що закінчився в червні цього року, порівняно з попереднім.

Згідно з рослідуванням, саме підтримка Китаю допомагає Росії витримати санкції, що ставить під сумнів ефективність важливої ​​частини кампанії Заходу проти Москви, спрямованої на паралізування російської економіки.

Згідно з даними Molfar Global, дослідницької організації з відкритим кодом, одна китайська компанія відправила до Росії 1000 дронів за два місяці до війни. Ця фірма Shantou Honghu Plastics описує себе як оптового продавця дитячих іграшок на своєму веб-сайті та в профілях у соціальних мережах.

Безпілотники були відправлені російській фірмі під назвою "Самсон", яка так само описує себе як оптовий продавець ігор та іграшок і, здається, є підставною компанією, вказуючи лише 10 000 рублів капіталу на своє ім’я, згідно з публічним реєстром компаній.

Тоді, через чотири дні після початку війни в Україні, китайська компанія Hems999 поставила два гелікоптери. Інша китайська компанія Tianjin Huarong Aviation передала Росії чотири гелікоптери Airbus з початку війни.

Китайські фірми також відправили оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям з початку 2022 року до першого кварталу цього року. Імпорт цих продуктів майже подвоївся до 2,5 мільйонів доларів минулого року порівняно з попереднім.

Повідомляється, що Пекін і Москва провели таємні переговори з Іраном про постачання перхлорату амонію, хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет – угода, якщо її буде досягнуто, ймовірно, буде прихована від офіційних торгових реєстрів.