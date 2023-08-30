Китай "привласнив" частину територій Росії в нових картах

В Китаї на офіційному рівні затвердили комплект географічних карт за 2023 рік, на яких частина Росії позначена як територія, що входить до складу Китаю.

На це звернуло увагу видання РБК.

Китайський державний "Картографічний сервіс стандартних карт" встановив, що в нових картах спірний з РФ Великий Уссурійський острів буде вказаний як китайська територія. Сторони вели дискусії щодо нього близько 100 років. У 2008 Москва та Пекін вирішили прокласти кордон, розділивши острів навпіл.

На новій офіційній версії карти острів окремо вказаний як східна точка Китаю.

"Стандартна карта складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу", — зауважують в пояснювальній записці.

Саме таку карту в Китаї будуть використовувати для ілюстрації в новинах, книгах, рекламних матеріалах тощо.

Спірні території Росії та Китаю

З 1860 статус острова був невизначеним. В 1920-30 рока військові СРСР нібито "взяли острів під охорону". Після розпаду країни Росія вирішила, що Великий Уссурійський належить їй.

Проте ще з 1964 року територія оспорювалася КНР. Переслідуючи свої довгострокові інтереси, Москва погодилася передати Китаю острови Тарабарів, Виноградів, Корейський, Ромашкін і частину острова Великого Уссурійського.

Російські посадовці в публічному просторі неодноразово заявляли, що розраховують на підтримку Китаю на тлі війни проти України та запровадження антиросійських санкцій. Проте Пекін, ймовірно, готовий лише на поодинокі таємні рішення щодо підтримки РФ. Офіційно Китай притримується нейтралітету.

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