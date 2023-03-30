Король Чарльз III оценил вторжение в Украину: Европа в опасности

Британский монарх во время визита в Германию прокомментировал войну в Украине, отметив, что безопасность Европы оказалась под угрозой.

Об этом сообщает CNN.

Чарльз стал первым британским монархом, обратившимся к Бундестагу, отдав дань глубоким историческим связям и давним отношениям между двумя народами.

Монарх находится в Германии с инаугурационным государственным визитом вместе с королевой-консортом до 31 марта.

Чарльз отметил, что он гордится тем, что находится в Берлине, обсудил войну в Украине и высоко оценил поддержку Киева странами мира.

"Бесчисленное количество жизней было разрушено, свобода и человеческое достоинство были растоптаны самым жестоким способом. Безопасность Европы оказалась под угрозой вместе с нашими демократическими ценностями. Даже когда мы с отвращением смотрим на ужасные сцены разрушений, мы можем вдохновляться нашим единством - на защиту Украины и свободы", - сказал он.

Напомним, что 10 сентября в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, который официально провозгласил королем Великобритании старшего сына королевы Елизаветы II Чарльза.