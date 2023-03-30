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Король Чарльз III оцінив вторгнення в Україну: Європа в небезпеці
Британський монарх під час візиту в Німеччину прокоментував війну в Україні, зазначивши, що безпека Європи опинилася під загрозою.
Про це повідомляє CNN.
Чарльз став першим британським монархом, який звернувся до Бундестагу, віддавши данину глибоким історичним зв'язкам і давнім відносинам між двома народами.
Монарх перебуває в Німеччині з інавгураційним державним візитом разом з королевою-консортом до 31 березня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Чарльз зазначив, що він пишається тим, що перебуває в Берліні, й обговорив війну в Україні та високо оцінив підтримку Києва країнами світу.
"Незліченна кількість життів було зруйновано, свобода і людська гідність були розтоптані в найжорстокіший спосіб. Безпека Європи опинилася під загрозою разом з нашими демократичними цінностями. Навіть коли ми з огидою дивимося на жахливі сцени руйнувань, ми можемо надихатися нашою єдністю - на захист України, миру і свободи", - сказав він.
Нагадаємо, що 10 вересня у Сент-Джеймському палаці в Лондоні зібралась Рада престолонаслідування, яка офіційно проголосила королем Великої Британії старшого сина королеви Єлизавети ІІ Чарльза.