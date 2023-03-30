Король Чарльз III оцінив вторгнення в Україну: Європа в небезпеці

Британський монарх під час візиту в Німеччину прокоментував війну в Україні, зазначивши, що безпека Європи опинилася під загрозою.

Про це повідомляє CNN.

Чарльз став першим британським монархом, який звернувся до Бундестагу, віддавши данину глибоким історичним зв'язкам і давнім відносинам між двома народами.

Монарх перебуває в Німеччині з інавгураційним державним візитом разом з королевою-консортом до 31 березня.

Чарльз зазначив, що він пишається тим, що перебуває в Берліні, й обговорив війну в Україні та високо оцінив підтримку Києва країнами світу.

"Незліченна кількість життів було зруйновано, свобода і людська гідність були розтоптані в найжорстокіший спосіб. Безпека Європи опинилася під загрозою разом з нашими демократичними цінностями. Навіть коли ми з огидою дивимося на жахливі сцени руйнувань, ми можемо надихатися нашою єдністю - на захист України, миру і свободи", - сказав він.

Нагадаємо, що 10 вересня у Сент-Джеймському палаці в Лондоні зібралась Рада престолонаслідування, яка офіційно проголосила королем Великої Британії старшого сина королеви Єлизавети ІІ Чарльза.