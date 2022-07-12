Кремль не будет оглашать войну Украине и мобилизацию в России в ближайшее время

Украинская разведка считает, что Путин не собирается признавать свои провалы в войне против Украины.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона 12 июля.

"Путин не признает, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки. Он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признавать, что это действительно полномасштабная война против Украины и ее народа", - говорит Скибицкий.

Скибицкий отметил, что Путин не будет инициировать всеобщую мобилизацию в РФ без объявления войны.

Напомним, что Лукашенко признал, что Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины.