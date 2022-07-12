Кремль не оголошуватиме війну Україні та мобілізацію в Росії найближчим часом

Українська розвідка вважає, що Путін не має наміру визнавати свої провали у війні проти України.

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На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький в ефірі телемарафону 12 липня.

"Путін не визнає, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни. Він продовжує так звану "спеціальну військову операцію" і не хоче визнавати, що це справді повномасштабна війна проти України та її народу", - каже Скибицький.

Скибицький зазначив, що Путін не ініціюватиме загальну мобілізацію в РФ без оголошення війни.

Нагадаємо, що Лукашенко визнав, що Білорусь підтримує Росію у війні проти України.