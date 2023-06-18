Кулеба высмеял заявление Пескова о "демилитаризации" Украины

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин даже поражение в войне продаст россиянам как победу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова о "демилитаризации" Украины.

Ранее Песков заявил, что задача " демилитаризации" Украины фактически "во многом выполнена". По его словам, Украина якобы все меньше и меньше использует свое оружие, и все больше использует системы вооружений, поставляемые странами Запада.

"В следующих сериях: фактически все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию более сильной. Россия сильна как никогда", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что жизнь без современной России возможна и партнерам не нужно бояться перемен.

"Вот почему мы правы, когда говорим партнерам, что Путин сможет объяснить россиянам и потерю Крыма, и Украины в целом. Главное для партнеров – не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины", – пояснил министр.

По его словам, МИД ежедневно работает над новым оружием для сил обороны Украины, над укреплением мировой коалиции в поддержку Формулы мира и восстановлением Украины.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов сообщал, что Россия начала готовиться к агрессии против Украины еще с 2007 года, в 2014-м воспользовалась удобным моментом, чтобы нанести первый удар, а начать полномасштабное вторжение планировала в марте 2021 года. По его словам, если бы в 2014 году ничего не произошло, не было бы аннексии Крыма и части Востока Украины, это все равно ничего не изменило – война с Россией была неизбежной.