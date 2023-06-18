Кулеба висміяв заяву Пєскова про "демілітарізацію" України

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін навіть поразку у війні продасть росіянам як перемогу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова про "демілітарізацію" України.

Раніше Пєсков заявив, що задача "демілітаризації" України фактично "багато в чому виконана". За його словами, Україна нібито все менше і менше використовує свою зброю, і все більше використовує системи озброєнь, які постачають країни Заходу.

"У наступних серіях: фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що життя без сучасної Росії можливе і партнерам не потрібно боятися змін.

"Ось чому ми праві, коли кажемо партнерам, що Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом. Головне для партнерів - не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України", - пояснив міністр.

За його словами, МЗС щодня працює над новою зброєю для сил оборони України, над зміцненням світової коаліції на підтримку Формули миру і над відновленням України.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов повідомляв, що Росія почала готуватися до агресії проти України ще з 2007 року, у 2014-му скористалась зручним моментом, аби завдати першого удару, а розпочати повномасштабне вторгнення планувала в березні 2021 року. За його словами, якби у 2014 році нічого не трапилося, не було б анексії Криму та частини Сходу України, це все одно нічого не змінило – війна з Росією була неминучою.