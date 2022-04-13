Ле Пен опровергла сообщение о своих планах вывести Францию из НАТО

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен опровергла информацию о том, что в случае ее избрании президентом страна выйдет из НАТО, сообщает РБК.

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"Frexit – ни в коем случае не наш проект", — заявила Ле Пен.

По ее словам, она считает необходимым снизить степень влияния Евросоюза на национальную политику стран, то есть "отдать приоритет национальному праву над европейскими договорами", а о выходе Франции из НАТО речь и вовсе не шла.

Ле Пен отметила, что обсуждался лишь выход страны из альянса Объединенного командования, благодаря которому Франция перестанет быть обязанной передавать свои подразделения под общее командование НАТО.

Ранее Ле Пен обещала потребовать выхода Франции из НАТО в случае избрания президентом.

Кроме этого, кандидат в президенты Франции пообещала, что предложит НАТО "осуществить стратегическое сближение с Россией" после завершения войны в Украине.

В свою очередь от членства в Европейском Союзе решила не отказываться.

В первом туре президентских выборов во Франции лидирует действующий президент Эммануэль Макрон с 27,6% голосов. Его оппонентка ультраправая кандидатка Марин Ле Пен получает 23,41% голосов.

Оба вышедших во второй тур кандидата осуждают вторжение России в Украину, хотя ранее Марин Ле Пен симпатизировала политике Владимира Путина, критиковала ЕС и НАТО.

Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля. При этом многие из кандидатов, выбывших в первом, уже призвали своих избирателей отдать голоса за Макрона.