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Ле Пен заперечила повідомлення про свої плани вивести Францію з НАТО
Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен спростувала інформацію про те, що у разі її обрання президентом країна вийде з НАТО, повідомляє РБК.
"Frexit - у жодному разі не наш проект", - заявила Ле Пен.
За її словами, вона вважає за необхідне знизити ступінь впливу Євросоюзу на національну політику країн, тобто "віддати пріоритет національному праву над європейськими договорами", а про вихід Франції з НАТО взагалі не йшлося.
Ле Пен наголосила, що обговорювався лише вихід країни з альянсу Об'єднаного командування, завдяки якому Франція перестане бути зобов'язаною передавати свої підрозділи під загальне командування НАТО.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше Ле Пен обіцяла вимагати виходу Франції з НАТО у разі обрання президентом.
Окрім цього, кандидат у президенти Франції пообіцяла, що запропонує НАТО "здійснити стратегічне зближення з Росією" після завершення війни в Україні.
У свою чергу, від членства в Європейському Союзі вирішила не відмовлятися.
У першому турі президентських виборів у Франції лідирує чинний президент Еммануель Макрон із 27,6% голосів. Його опонентка ультраправа кандидатка Марін Ле Пен отримує 23,41% голосів.
Обидва кандидата, що вийшли у другий тур засуджують вторгнення Росії в Україну, хоча раніше Марін Ле Пен симпатизувала до політики Володимира Путіна, критикувала ЄС і НАТО.
Другий тур президентських виборів відбудеться 24 квітня. При цьому багато кандидатів, які вибули в першому, вже закликали своїх виборців віддати голоси за Макрона.