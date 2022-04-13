Марін Ле Пен заявила, що виведе Францію із військового командування НАТО, якщо переможе на президентських виборах

Марін Ле Пен, яка вийшла у другий тур президентських виборів у Франції, заявила, що у разі її перемоги на виборах вона ініціює вихід Франції з об'єднаного військового командування НАТО.

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Таку заяву Ле Пен зробила у середу, 13 квітня, на пресконференції у Парижі.

"Я хочу, щоб Франція покинула об'єднане військове командування НАТО. Я ніколи не погоджуся з тим, щоб наші війська підпорядковувалися командуванню НАТО або європейському командуванню. Франція має повернутися до статусу в альянсі, який мала з 1966 по 2009 роки", — сказала Марін Ле Пен.

Більше того, кандидат у президенти Франції пообіцяла, що запропонує НАТО "здійснити стратегічне зближення з Росією" після завершення війни в Україні.

Також у разі її перемоги Франція повністю припинить співпрацю з Німеччиною щодо створення військових літаків. З ЄС Ле Пен не планує виводити Францію, але має намір реформувати блок зсередини.

У першому турі президентських виборів у Франції лідирує чинний президент Еммануель Макрон із 27,6% голосів. Його опонентка ультраправа кандидатка Марін Ле Пен отримує 23,41% голосів.

Обидва кандидата, що вийшли у другий тур, засуджують вторгнення Росії в Україну, хоча раніше Марін Ле Пен симпатизувала політиці Володимира Путіна, критикувала ЄС і НАТО.

Другий тур президентських виборів відбудеться 24 квітня. При цьому багато кандидатів, які вибули в першому, вже закликали своїх виборців віддати голоси за Макрона.