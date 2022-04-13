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Марін Ле Пен заявила, що виведе Францію із військового командування НАТО, якщо переможе на президентських виборах

Марін Ле Пен заявила, що виведе Францію із військового командування НАТО, якщо переможе на президентських виборах

Марін Ле Пен, яка вийшла у другий тур президентських виборів у Франції, заявила, що у разі її перемоги на виборах вона ініціює вихід Франції з об'єднаного військового командування НАТО.

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Таку заяву Ле Пен зробила у середу, 13 квітня, на пресконференції у Парижі.

"Я хочу, щоб Франція покинула об'єднане військове командування НАТО. Я ніколи не погоджуся з тим, щоб наші війська підпорядковувалися командуванню НАТО або європейському командуванню. Франція має повернутися до статусу в альянсі, який мала з 1966 по 2009 роки", — сказала Марін Ле Пен.

Більше того, кандидат у президенти Франції пообіцяла, що запропонує НАТО "здійснити стратегічне зближення з Росією" після завершення війни в Україні.

Також у разі її перемоги Франція повністю припинить співпрацю з Німеччиною щодо створення військових літаків. З ЄС Ле Пен не планує виводити Францію, але має намір реформувати блок зсередини.

У першому турі президентських виборів у Франції лідирує чинний президент Еммануель Макрон із 27,6% голосів. Його опонентка ультраправа кандидатка Марін Ле Пен отримує 23,41% голосів.

Обидва кандидата, що вийшли у другий тур, засуджують вторгнення Росії в Україну, хоча раніше Марін Ле Пен симпатизувала політиці Володимира Путіна, критикувала ЄС і НАТО.

Другий тур президентських виборів відбудеться 24 квітня. При цьому багато кандидатів, які вибули в першому, вже закликали своїх виборців віддати голоси за Макрона.

Автор:
Віта Молодан