Марин Ле Пен заявила, что выведет Францию из военного командования НАТО, если победит на президентских выборах

Марин Ле Пен, которая вышла во второй тур президентских выборов во Франции, заявила, что в случае ее победы на выборах она инициирует выход Франции из объединенного военного командования НАТО.

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Такое заявление Ле Пен сделала в среду, 13 апреля, на пресс-конференции в Париже.

"Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию. Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 годы", — сказала Марин Ле Пен.

Более того, кандидат в президенты Франции пообещала, что предложит НАТО "осуществить стратегическое сближение с Россией" после завершения войны в Украине.

Также в случае ее победы Франция полностью прекратит сотрудничество с Германией в вопросе создания военных самолетов. Из ЕС Ле Пен не планирует выводить Францию, но собирается реформировать блок изнутри.

В первом туре президентских выборов во Франции лидирует действующий президент Эммануэль Макрон с 27,6% голосов. Его оппонентка ультраправая кандидатка Марин Ле Пен получает 23,41% голосов.

Оба вышедших во второй тур кандидата осуждают вторжение России в Украину, хотя ранее Марин Ле Пен симпатизировала политике Владимира Путина, критиковала ЕС и НАТО.

Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля. При этом многие из кандидатов, выбывших в первом, уже призвали своих избирателей отдать голоса за Макрона.