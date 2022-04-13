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Марин Ле Пен заявила, что выведет Францию из военного командования НАТО, если победит на президентских выборах

Марин Ле Пен заявила, что выведет Францию из военного командования НАТО, если победит на президентских выборах

Марин Ле Пен, которая вышла во второй тур президентских выборов во Франции, заявила, что в случае ее победы на выборах она инициирует выход Франции из объединенного военного командования НАТО.

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Такое заявление Ле Пен сделала в среду, 13 апреля, на пресс-конференции в Париже.

"Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию. Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 годы", — сказала Марин Ле Пен.

Более того, кандидат в президенты Франции пообещала, что предложит НАТО "осуществить стратегическое сближение с Россией" после завершения войны в Украине. 

Также в случае ее победы Франция полностью прекратит сотрудничество с Германией в вопросе создания военных самолетов. Из ЕС Ле Пен не планирует выводить Францию, но собирается реформировать блок изнутри.

В первом туре президентских выборов во Франции лидирует действующий президент Эммануэль Макрон с 27,6% голосов. Его оппонентка ультраправая кандидатка Марин Ле Пен получает 23,41% голосов. 

Оба вышедших во второй тур кандидата осуждают вторжение России в Украину, хотя ранее Марин Ле Пен симпатизировала политике Владимира Путина, критиковала ЕС и НАТО.

Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля. При этом многие из кандидатов, выбывших в первом, уже призвали своих избирателей отдать голоса за Макрона.

Автор:
Вита Молодан