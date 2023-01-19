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МИД Украины призвал Израиль отреагировать на заявление Лаврова, оскорбляющее память жертв Холокоста
МИД Украины осудило очередное антисемитское заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и призвало власти Израиля и еврейские организации отреагировать на него.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Глава МИД РФ сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "российский вопрос". Мы решительно осуждаем заявление Сергея Лаврова, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста", - отметил он.
Николенко напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже обращал внимание на глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Приветствуем быструю реакцию Еврейского конгресса Европы. Призываем власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное заявление Лаврова. На Нюрнбергском трибурале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Также как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву", - добавил он.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины напомнили главе МИД РФ Сергею Лаврову о Международном трибунале после его заявлений о том, почему РФ наносит удары по украинской инфраструктуре.