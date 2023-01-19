МИД Украины призвал Израиль отреагировать на заявление Лаврова, оскорбляющее память жертв Холокоста

МИД Украины осудило очередное антисемитское заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и призвало власти Израиля и еврейские организации отреагировать на него.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Глава МИД РФ сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "российский вопрос". Мы решительно осуждаем заявление Сергея Лаврова, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста", - отметил он.

Николенко напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже обращал внимание на глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит.

"Приветствуем быструю реакцию Еврейского конгресса Европы. Призываем власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное заявление Лаврова. На Нюрнбергском трибурале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Также как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву", - добавил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины напомнили главе МИД РФ Сергею Лаврову о Международном трибунале после его заявлений о том, почему РФ наносит удары по украинской инфраструктуре.