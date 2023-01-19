МЗС України закликало Ізраїль відреагувати на заяву Лаврова, яка ображає пам'ять жертв Голокосту

МЗС України засудило чергову антисемітську заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і закликало владу Ізраїлю та єврейські організації відреагувати на неї.

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Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Глава МЗС РФ порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити "російське питання". Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту", - зазначив він.

Ніколенко нагадав, що глава МЗС України Дмитро Кулеба вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт.

"Вітаємо швидку реакцію Єврейського конгресу Європи. Закликаємо владу Ізраїлю та єврейські організації в світі відреагувати на чергову заяву Лаврова. На Нюрнберзькому трибуралі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву", - додав він.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ України нагадали главі МЗС РФ Сергію Лаврову про Міжнародний трибунал після його заяв про те, чому РФ завдає ударів по українській інфраструктурі.