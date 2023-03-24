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Минэкономики назначило нового руководителя "Прозорро": кто им стал
Министерство экономики назначило Николая Ткаченко директором государственного предприятия "Прозорро". Об этом сообщила пресс-служба ГП.
Отмечается, что ранее Ткаченко занимал руководящие должности в IT-подразделениях ООО "ПСГ Ковальская", ООО "Астарта-Киев", ЧАО "Киевстар" и других украинских компаний.
Среди его основных задач в госпредприятии называют развитие электронного инструментария в системе Prozorro, а также расширение возможностей для обеспечения прозрачного восстановления Украины.
Наталья Шимко, которая исполняла обязанности директора ГП "Прозорро", будет заместителем Ткаченко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что предыдущий генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный решил уволиться в ноябре 2022 года. На этой должности он находился в течение шести лет.