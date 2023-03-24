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Минэкономики назначило нового руководителя "Прозорро": кто им стал

Николай Ткаченко, Прозорро
Новый директор ГП "Прозорро" Николай Ткаченко. Фото: Facebook Ткаченко

Министерство экономики назначило Николая Ткаченко директором государственного предприятия "Прозорро". Об этом сообщила пресс-служба ГП.

Отмечается, что ранее Ткаченко занимал руководящие должности в IT-подразделениях ООО "ПСГ Ковальская", ООО "Астарта-Киев", ЧАО "Киевстар" и других украинских компаний.

Среди его основных задач в госпредприятии называют развитие электронного инструментария в системе Prozorro, а также расширение возможностей для обеспечения прозрачного восстановления Украины.

Наталья Шимко, которая исполняла обязанности директора ГП "Прозорро", будет заместителем Ткаченко.

Напомним, что предыдущий генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный решил уволиться в ноябре 2022 года. На этой должности он находился в течение шести лет.