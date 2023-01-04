"Правительство усилило роль Prozorro в публичных закупках и упростило такие закупки для бизнеса", - замминистра экономики Надежда Бигун

Как пояснила заместитель министра экономики Надежда Бигун, последнее решение правительства по торгам на Prozorro стимулирует предложения по наименьшей цене.

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Правительство усилило роль Prozorro в публичных закупках, упростило закупки для бизнеса и стимулирует предложения по наименьшей цене. Об этом на своей странице в сети Фейсбук сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

"Отменяется лишь один элемент в процедуре, когда субъекты торгуются, - собственно "аукцион" Мы сделали это по просьбе бизнеса: из-за блекаута часто предприниматели не могут принимать участие в аукционах, когда нужно делать ставки на понижение за 2 минуты. Мы проверили: по состоянию на конец года 42% торгов завершились неуспешно.В среднем 66% торгов имели лишь одно предложение, и по состоянию на конец года эта цифра выросла до 88%. ", - рассказала Надежда Бегун.

По ее мнению, поэтому вполне логично сделать упор на самой первой ставке, на подготовку к которой у компаний есть 7 дней. Именно этим правительство стимулирует дать лучшее предложение в "нулевом раунде", что позволит экономить бюджетные средства.

"Согласно Директиве 2014/24/ЕС от 26 февраля 2014 года о государственных закупках применение аукциона во время проведения процедур закупок не обязательно. Также согласно рекомендациям Всемирного Банка Прозорро уже начал реализацию механизма, когда заказчик при объявлении тендера определяет, нужен ему аукцион во время открытых торгов. Система государственных закупок будет развиваться.Появятся новые процедуры, которые более удобны для доноров, заказчиков и исполнителей проектов по восстановлению. Поэтому новостей будет много.При этом главный принцип - открытость и честная конкуренция - всегда будут оставаться неизменными", - считает Надежда Бегун.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины временно изменил правила проведения торгов, о чем идет речь в Постановлении Правительства № 1495 от 30 декабря 2022 г. По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, в условиях отключения питания и интернета не все участники имели возможность торговаться в аукционе, а равный доступ является ключевым принципом публичных закупок .