"Уряд посилив роль Prozorro в публічних закупівлях та спростив такі закупівлі для бізнесу", - заступниця міністра економіки Надія Бігун

Як пояснила заступниця міністра економіки Надія Бігун, останнє рішення уряду щодо торгів на Prozorro стимулює пропозиції з найменшою ціною.

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Уряд посилив роль Prozorro в публічних закупівлях, спростив закупівлі для бізнесу і стимулює пропозиції з найменшою ціною. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

"Скасовується лише один елемент в процедурі, коли суб‘єкти торгуються, - власне "аукціон" Ми зробили це на прохання бізнесу: через блекаут часто підприємці не можуть приймати участь в аукціонах, коли треба робити ставки на пониження за 2 хвилини. Ми перевірили: станом на кінець року 42% торгів завершилися неуспішно. В середньому 66% торгів мали лише одну пропозицію, і станом на кінець року ця цифра виросла до 88%. Найбільші складнощі відчувають мали та середні компанії, які не можуть швидко інвестувати в супутниковий інтернет та генератор", - розповіла Надія Бігун.

За її думкою, тому цілком логічно зробити наголос на самій першій ставці, на підготовку до якої у компаній є 7 днів. Саме цим уряд стимулює дати найкращу пропозицію в "нульовому раунді", що врешті дозволить економити бюджетні кошти.

"Відповідно до Директиви 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі застосування аукціону під час проведення процедур закупівель не є обов’язковим. Також згідно до рекомендацій Світового Банку Прозорро вже почав реалізацію механізму, коли замовник при оголошенні тендеру визначає, чи потрібен йому аукціон під час відкритих торгів. Система державних закупівель буде розвиватися. З’являтимуться нові процедури, які більш зручні для донорів, замовників і виконавців проектів з відбудови. Тому новин буде багато. При цьому головний принцип - відкритість і чесна конкуренція - завжди лишатимуться незмінними", - вважає Надія Бігун.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України тимчасово змінив правила проведення торгів, про що йдеться у Постанові Уряду № 1495 від 30 грудня 2022 р. За словами першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, в умовах відключення живлення та інтернету не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні, а рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель.