Мінекономіки призначило нового керівника "Прозорро": хто ним став

Міністерство економіки призначило Миколу Ткаченка директором державного підприємства "Прозорро". Про це повідомила пресслужба ДП.

Зазначається, що до цього Ткаченко обіймав керівні посади в IT-підрозділах ТОВ "ПБГ Ковальська", ТОВ "Астарта-Київ", ПрАТ "Київстар" та інших українських компаній.

Серед його основних завдань у держпідприємстві називають розвиток електронного інструментарію у системі Prozorro, а також розширення її можливостей для забезпечення прозорої відбудови України.

Наталя Шимко, яка виконувала обов’язки директора ДП "Прозорро", буде заступницею Ткаченка.

Нагадаємо, що попередній генеральний директор ДП "Прозорро" Василь Задворний вирішив звільнитися в листопаді 2022 року. На цій посаді він перебував протягом шести років.