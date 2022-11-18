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Очільник "Прозорро" вирішив звільнитися

Очільник "Прозорро" вирішив звільнитися

Генеральний директора держпідприємства "Прозорро" Василь Задворний вирішив звільнитися після шести років роботи. Про це він повідомив 18 листопада у Facebook.

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"В далекому вже 2016 році я не вірив що зможу працювати в державному підприємстві, а тим більше – довше за 1,5-2 роки. Але, на щастя, все було інакше. І це точно роки, про які буду згадувати із вдячністю і захопленням", – прокоментував він своє звільнення.

В ДП також подякували Задворному за роботу, зазначивши, що під його керівництвом зі стартапу "Прозорро" перетворилося на сталу державну IT-компанію.

Тимчасовою виконувачкою обов'язків гендиректора "Прозорро" тепер буде Наталія Шимко, заступниця Задворного.

В своєму пості в Facebook вже колишній очільник ДП натякнув, що перейшов працювати в IT-компанію.

Нагадаємо, влітку 2021 року в "Прозорро" повідомили, що за перші п'ять років існування нової електронної системи публічних закупівель комунальні та державні підприємства заощадили на держзакупівлях 190 млрд грн.

Після початку повномасштабної війни в Україні також запустили платформу Prozorro+, призначену для масового пошуку компаній, які можуть постачати в країну необхідні товари в період воєнного стану.

Метою її створення називається згуртування українського бізнесу навколо нагальних потреб української держави та їхнього системного задоволення.

Автор:
Віта Молодан