Руководитель "Прозорро" решил уволиться

Генеральный директор госпредприятия "Прозорро" (Prozorro) Василий Задворный решил уволиться после шести лет работы. Об этом он сообщил 18 ноября в Facebook.

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"В далеком уже 2016 году я не верил что смогу работать в государственном предприятии, а тем более – дольше 1,5-2 лет. Но, к счастью, все было иначе. И это точно годы, о которых буду вспоминать с благодарностью и увлечением", – прокомментировал он свое увольнение.

В ДП также поблагодарили Задворного за работу, отметив, что под его руководством из стартапа "Прозорро" превратилось в постоянную государственную IT-компанию.

Временной исполняющей обязанности гендиректора "Прозорро" теперь будет Наталья Шимко, заместитель Задворного.

В своем посту в Facebook уже бывший глава ГП намекнул, что перешел работать в IT – компанию.

Напомним, летом 2021 года в Прозорро сообщили, что за первые пять лет существования новой электронной системы публичных закупок коммунальные и государственные предприятия сэкономили на госзакупках 190 млрд грн.

После начала полномасштабной войны в Украине также была запущена платформа Prozorro+, предназначенная для массового поиска компаний, которые могут поставлять в страну необходимые товары в период военного положения.

Целью ее создания называется сплочение украинского бизнеса вокруг неотложных потребностей украинского государства и их системного удовлетворения.