Мошенничество на 50 тысяч долларов. Нардепа от "Евросолидарности" арестовали на два месяца

Лычаковский районный суд Львова назначил 60 суток ареста в качестве меры пресечения народному депутату от партии "Европейская Солидарность" Сергею Алексееву. Об этом сообщает "Укринформ".

Альтернативой ареста определили залог в размере 2 млн 264 тыс. гривен.

В свою очередь нардеп заявил, что у него нет таких денег, а нужную сумму будут искать его друзья и коллеги.

Сторона обвинения просила избрать Алексееву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн гривен.

Напомним, ранее депутат был задержан по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, Алексеев путём обмана завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тыс. долларов. За эти деньги он обещал иностранцу свое содействие во избежании экстрадиции.

Санкция статьи, инкриминируемая парламентарию, предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.