Шахрайство на 50 тисяч доларів. Нардепа від "Євросолідарності" арештували на два місяці

Личаківський районний суд Львова призначив 60 діб арешту в якості запобіжного заходу народному депутату від партії "Європейська Солідарність" Сергію Алексєєву. Про це повідомляє "Укрінформ".

Альтернативою арешту визначили заставу в розмірі 2 млн 264 тис. гривень.

Своєю чергою нардеп заявив, що він не має таких грошей, а потрібну суму шукатимуть його друзі і колеги.

Сторона обвинувачення просила обрати Алексєєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн гривень.

Нагадаємо, раніше депутата затримали за підозрою в шахрайстві. За даними слідства, Алексєєв шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянина Німеччини у розмірі 50 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.

Санкція статті, яку інкримінують парламентарю, передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.