"Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной брифинг и сообщил актуальную информацию о происходящем на всех фронтах.

Глава государства сообщил, что Вооруженные силы Украины успешно держат оборону. На всех фронтах идут активные боевые действия, оккупационные войска пытаются прорвать оборону. Но украинские военные отбивают атаку врага.

"Мы знаем, что мы защищаем – страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел", - подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что 25-26 февраля шла настоящая битва за Киев: враг применил все, что мог против ВСУ, но у оккупантов ничего не получилось, столица под контролем украинской армии.

"Разрушенные артиллерией жилые дома — это окончательный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие", — отметил глава государства.

Президент заметил, что в нынешних условиях, когда Украина защищает не только себя, но и всю Европу, наша страна уже имеет полное право на членство в ЕС. Сегодня, 26 февраля, он обсудил это с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Кроме того, Зеленский обратился к россиянам: "Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно остановить — тем больших ваших людей останутся живыми. Многие в России шокированы подлостью и жестокость власти. Благодарим вас за эту реакцию. Спасибо Дудю, Меладзе и тысяче других россиян, что их совесть звучит громко".

Украинская дипломатия продолжает эффективно работать для победы Украины в войне с РФ. Как напомнил президент, в результате длительных переговоров Кипр заявил, что не блокируй отключение РФ от SWIFT. Теперь США всерьез взялись за этот вопрос.