"Ми вистояли та успішно відбиваємо атаки ворога": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів черговий брифінг та повідомив актуальну інформацію про те, що відбувається на всіх фронтах.

Глава держави повідомив, що Збройні сили України успішно тримають оборону. На всіх фронтах точаться активні бойові дії, окупаційні війська намагаються прорвати оборону. Але українські військові відбивають атаку ворога.

"Ми знаємо, що ми захищаємо – країну, землю, майбутнє дітей. Київ та ключові міста навколо столиці контролює саме наша армія. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави та поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум", - наголосив президент.

Зеленський повідомив, що 25-26 лютого точилася справжня битва за Київ: ворог застосував усе, що міг проти ЗСУ, але в окупантів нічого не вийшло, столиця під контролем української армії.

"Зруйновані артилерією житлові будинки - це остаточний аргумент для миру, щоб разом із нами зупинити окупаційну навалу", - зазначив глава держави.

Президент зауважив, що за нинішніх умов, коли Україна захищає не лише себе, а й усю Європу, наша країна вже має повне право на членство в ЄС. Сьогодні, 26 лютого, він обговорив це із головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Крім того, Зеленський звернувся до росіян: "Чим швидше ви скажете своїй владі, що війну треба зупинити — тим більших ваших людей залишаться живими. Багато хто в Росії шокований підлістю та жорстокістю влади. Дякуємо вам за цю реакцію. Дякую Дудю, Меладзе та тисячі інших росіян, що їхнє сумління звучить голосно".

Українська дипломатія продовжує ефективно працювати для перемоги України у війні із РФ. Як нагадав президент, в результаті тривалих переговорів Кіпр заявив, що не блокуй відключення РФ від SWIFT. Тепер США всерйоз взялися до цього питання.