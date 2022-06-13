На парламентских выборах во Франции в первом туре блок Макрона опередил соперников

Во Франции в первом туре выборов в нижнюю палату парламента – Национальную ассамблею, состоявшийся в воскресенье, самый высокий результат по стране получила пропрезидентская коалиция “Вместе”, набравшая 25,75% голосов избирателей.

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Об этом сообщает издание Francetinfo

Так, блок "Вместе" сначала отставал от левых, но в итоге опередил их с результатом 25,75%. Левые получили 25,66%. Разница между их результатами – около 20 тысяч голосов избирателей.

На третьем месте оказалось правопопулистское "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 18,68%.

Правые "Республиканцы" заняли четвертую позицию с 11,29%.

Партия полемиста Эрика Земмура, известного резко правыми и пророссийскими взглядами, получила всего 4,24%, так называемые "разные левые" - 3,14%.

Первый тур прошел с рекордно низкой явкой – не явились голосовать 52,5% избирателей.

Напомним, что 24 апреля во втором туре президентских выборов Макрон одержал победу.