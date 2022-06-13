На парламентських виборах у Франції у першому турі блок Макрона випередив суперників

У Франції у першому турі виборів до нижньої палати парламенту – Національної асамблеї, що відбувся у неділю, найвищий результат по країні отримала пропрезидентська коаліція “Разом”, яка набрала 25,75% голосів виборців.

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Про це повідомляє видання Francetinfo.

Так, блок "Разом" спочатку відставав від лівих, але у підсумку випередив їх із результатом 25,75%. Ліві отримали 25,66%. Різниця між їхніми результатами – близько 20 тисяч голосів виборців.

На третьому місці опинилося правопопулістське "Національне об'єднання" Марін Ле Пен із 18,68%.

Праві "Республіканці" зайняли четверту позицію із 11,29%.

Партія полеміста Еріка Земмура, відомого різко правими та проросійськими поглядами, отримала лише 4,24%, так звані "різні ліві" - 3,14%.

Перший тур пройшов із рекордно низькою явкою – не з'явилися голосувати 52,5% виборців.

Нагадаємо, що 24 квітня у другому турі президентських виборів Макрон здобув перемогу.