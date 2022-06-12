- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Шольц, Макрон та Драгі можуть відвідати Київ наприкінці червня, - Bild
Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі планують відвідати Київ перед самітом G7 наприкінці червня, повідомляє Bild.
За даними видання, урядові кола Франції та України мають конкретні плани поїздок, які припускають, що лідери трьох країн приїдуть до Києва перед самітом "Великої сімки", який відбудеться 26-28 червня.
Також повідомляється, що Париж та Берлін уже деякий час ведуть переговори щодо спільного візиту до Києва. При цьому Макрон пропонував поїздку лише після парламентських виборів до Франції, які відбуваються сьогодні, 12 червня. І йому належить ідея взяти у поїздку італійського прем'єра Драгі.
Варто зазначити, що Еммануель Макрон під час візиту до України може оголосити про передачу ЗСУ самохідних гаубиць Caesar.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Можливість такого візиту до Києва, першого з початку війни, французького президента на даний момент ретельно вивчає його оточення.