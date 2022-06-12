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Шольц, Макрон и Драги могут посетить Киев в конце июня, - Bild

Макрон, Шольц, Драги, визит в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги планируют посетить Киев перед саммитом G7 в конце июня, сообщает Bild

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По данным издания, правительственные круги Франции и Украины имеют конкретные планы поездок, которые предполагают, что лидеры трех стран приедут в Киев перед саммитом "Большой семерки", который пройдет 26-28 июня. 

Также сообщается, что Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. При этом Макрон предлагал поездку только после парламентских выборов во Франции, которые проходят сегодня, 12 июня. И ему принадлежит идея взять в поездку итальянского премьера Драги. 

Стоит отметить, что Эммануэль Макрон во время визита в Украину может объявить о передаче ВСУ самоходных гаубиц Caesar. 

Возможность такого визита в Киев, первого с начала войны, французского президента на данный момент тщательно изучает его окружение.

Автор:
Анастасия Дедковская