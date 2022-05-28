"Не играем по правам врага": Россия объявила о псевдогуманитарных маршрутах в Черном море

Российская Федерация объявила о псевдогуманитарных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства.

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Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

"Мы не будем выполнять вымышленные правила страны-агрессора, подлого убийцы и мародера. Украина является независимым, демократическим и правовым государством, которое придерживается норм международного права, в том числе международного Морского права", - сказал командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице- адмирал Алексей Неежпапа.

Следует отметить, что в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет России типа "Калибр" с суммарным залпом до 16 ракет.

Командующий ВМС ВС Украины также отметил, что безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.

"Мы не играем по коварным правилам врага, который каждый день пытается уничтожить нас и нашу экономику, блокируя судоходство и обстреливая гражданскую инфраструктуру. Какие бы "гуманитарные" ярлыки они на себя не цепляли, мир увидел настоящее лицо РФ", - добавил он.

Напомним, Украина получит пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет Harpoon. Новейшее оружие предоставят Дания, Великобритания и Нидерланды.