"Не граємо за правиами ворога": Росія оголосила про псевдогуманітарні маршрути у Чорному морі

Російська Федерація оголосила про псевдогуманітарні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила прес-служба військово-морських сил Збройних сил України.

"Ми не будемо виконувати вигаданих правил країни-агресора, підлого вбивці та мародера. Україна є незалежною, демократичною і правовою державою, яка дотримується норм міжнародного права у тому числі міжнародного Морського права", - наголосив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Варто зазначити, що у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет Росії типу "Калібр" із сумарним залпом до 16 ракет.

Командувач ВМС ЗС України також наголосив, що безпечними маршрутами можуть бути лише ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни.

"Ми не граємо за підступними правилами ворога, який кожного дня намагається знищити нас та нашу економіку, блокуючи судноплавство та обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Які б "гуманітарні" ярлики вони на себе не чіпляли, світ побачив справжнє лице РФ, - додав він.

Нагадаємо, Україна отримає пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет "Harpoon". Новітню зброю нададуть Данія, Великобританія та Нідерланди.