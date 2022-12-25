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Не видят будущего: в РФ утвердили план развития "ЛНР" только на год
В России утвердили план социально-экономического развития так называемой “ЛНР” только на год.
Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОВА.
Также недавним постановлением правительства России установлено, что прогнозы социально-экономического развития оккупированных территорий будут разрабатываться сроком на один год.
"То есть не делается никаких исключений относительно моделей среднесрочного и долгосрочного планирования. Знают, что все это скоро закончится. Но понимают ли это коллаборанты?", - подчеркивают в Луганской ОВА.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там добавляют, что вместо того, чтобы сделать хоть что-нибудь полезное, россияне пытаются узнать настоящее отношение к ним и проводят в Луганской области "анонимное" телефонное анкетирование.
Интересуются настроениями по положению в области, удовлетворенностью работы гауляйтерами и другими проблемами – ищут ненадежных.
"В то же время ненадежных россиян они не замечают. Как вот в Антраците, где гастролерская бригада получила авансом немаленькие средства за ремонт местных объектов и за в пять раз меньшую сумму наняла местных мужчин из числа социального дна. В итоге - первые ничего не делали, вторые чуть-чуть подзаработали, состояние домов и соцобъектов стало хуже, чем до приезда россиян", - отметили в ОВА.
Отмечается, что в Троицком коллаборанты перешли на дистанционную работу, потому что опасаются "хлопков".
Отметим, Вооруженные силы Украины освободили от российских кафиров уже 12 населенных пунктов Луганской области.