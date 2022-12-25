Не видят будущего: в РФ утвердили план развития "ЛНР" только на год

В России утвердили план социально-экономического развития так называемой “ЛНР” только на год.

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Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОВА.

Также недавним постановлением правительства России установлено, что прогнозы социально-экономического развития оккупированных территорий будут разрабатываться сроком на один год.

"То есть не делается никаких исключений относительно моделей среднесрочного и долгосрочного планирования. Знают, что все это скоро закончится. Но понимают ли это коллаборанты?", - подчеркивают в Луганской ОВА.

Там добавляют, что вместо того, чтобы сделать хоть что-нибудь полезное, россияне пытаются узнать настоящее отношение к ним и проводят в Луганской области "анонимное" телефонное анкетирование.

Интересуются настроениями по положению в области, удовлетворенностью работы гауляйтерами и другими проблемами – ищут ненадежных.

"В то же время ненадежных россиян они не замечают. Как вот в Антраците, где гастролерская бригада получила авансом немаленькие средства за ремонт местных объектов и за в пять раз меньшую сумму наняла местных мужчин из числа социального дна. В итоге - первые ничего не делали, вторые чуть-чуть подзаработали, состояние домов и соцобъектов стало хуже, чем до приезда россиян", - отметили в ОВА.

Отмечается, что в Троицком коллаборанты перешли на дистанционную работу, потому что опасаются "хлопков".

Отметим, Вооруженные силы Украины освободили от российских кафиров уже 12 населенных пунктов Луганской области.