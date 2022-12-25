Не бачать майбутнього: у РФ затвердили план розвитку "ЛНР" лише на рік

У Росії затвердили план соціально-економічного розвитку так званої "ЛНР" лише на рік.

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Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Так, нещодавньою постановою уряду РФ встановлено, що прогнози соціально-економічного розвитку окупованих територій розроблятимуться терміном на один рік.

"Тобто, не робиться ніяких виключень стосовно моделей середньострокового та довгострокового планування. Знають, що все це скоро скінчиться. Та чи розуміють це колаборанти?", - підкреслюють в Луганській ОВА.

Там додають, що замість того, щоб зробити хоч щось корисне, росіяни намагаються дізнатись справжнє ставлення до них й проводять на Луганщині "анонімне" телефонне анкетування.

Цікавляться настроями стосовно становища в області, задоволеністю роботи гауляйтерами й іншими проблемами – шукають ненадійних.

"Водночас ненадійних росіян вони не помічають. Як от у Антрациті, де бригада гастролерів отримала авансом немаленькі кошти за ремонт місцевих об’єктів та за у п’ять разів меншу суму найняла місцевих чоловіків із числа соціального дна. У підсумку – перші нічого не робили, другі трохи підзаробили, стан будинків і соцоб’єктів став гіршим, ніж до приїзду росіян", - зазначили в ОВА.

Зазначається, що у Троїцькому колаборанти перейшли на дистанційну роботу, бо остерігаються "бавовни".

Зазначимо, Збройні сили України звільнили від російських окупантів вже 12 населених пунктів Луганської області.