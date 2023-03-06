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Новым главой НАБУ стал Семен Кривонос

Правительство назначило Семена Кривоноса новым директором Национального антикоррупционного бюро.
Правительство назначило Семена Кривоноса новым директором Национального антикоррупционного бюро

Правительство назначило Семена Кривоноса новым директором Национального антикоррупционного бюро.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Только что на внеочередном заседании назначили руководителем бюро Семена Кривоноса. Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, которая, в частности, состояла и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ", - отметил Шмигаль.

По его словам, теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, определенных при получении статуса кандидата.

"После назначения директора НАБУ мы также имеем полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру. Наша команда привержена принципу нулевой толерантности к коррупции и поддержке антикоррупционных институций", - подчеркнул Шмигаль.

Отметим, Семен Кривонос попал в тройку финалистов конкурсного отбора 3 марта.

Кроме него, в финал вышел следователь ГБР Сергей Гупьяк и руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

Фото 2 — Новым главой НАБУ стал Семен Кривонос
Фото: Семен Кривонос

Семен Кривонос возглавляет Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства. В 2016 году он стал победителем конкурса на руководителя Одесской территориальной организации НАБУ, но отказался от должности после скандала с декларированием состояния.

Напомним, что конкурс на директора НАБУ был объявлен 16 ноября. Требованиями указывались высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее десяти лет, опыт работы на руководящих должностях в госорганах или международных организациях не менее пяти лет, владение государственным языком, высокие деловые и моральные качества.

Автор:
Светлана Манько