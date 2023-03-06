Новым главой НАБУ стал Семен Кривонос

Правительство назначило Семена Кривоноса новым директором Национального антикоррупционного бюро.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Только что на внеочередном заседании назначили руководителем бюро Семена Кривоноса. Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, которая, в частности, состояла и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ", - отметил Шмигаль.

По его словам, теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, определенных при получении статуса кандидата.

"После назначения директора НАБУ мы также имеем полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру. Наша команда привержена принципу нулевой толерантности к коррупции и поддержке антикоррупционных институций", - подчеркнул Шмигаль.

Отметим, Семен Кривонос попал в тройку финалистов конкурсного отбора 3 марта.

Кроме него, в финал вышел следователь ГБР Сергей Гупьяк и руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

Фото: Семен Кривонос

Семен Кривонос возглавляет Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства. В 2016 году он стал победителем конкурса на руководителя Одесской территориальной организации НАБУ, но отказался от должности после скандала с декларированием состояния.

Напомним, что конкурс на директора НАБУ был объявлен 16 ноября. Требованиями указывались высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее десяти лет, опыт работы на руководящих должностях в госорганах или международных организациях не менее пяти лет, владение государственным языком, высокие деловые и моральные качества.