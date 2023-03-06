Новим очільником НАБУ став Семен Кривонос

Уряд призначив Семена Кривоноса новим директором Національного антикорупційного бюро.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щойно на позачерговому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ", - зазначив Шмигаль.

За його словами, тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата.

"Із призначення директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру. Наша команда віддана принципу нульової толерантності до корупції та підтримки антикорупційних інституцій", - підкреслив Шмигаль.

Зазначимо, Семен Кривоніс потрапив до трійки фіналістів конкурсного відбору 3 березня.

Окрім нього у фінал вийшов слідчий ГБР Сергій Гуп'як та керівник управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук.

Фото: Семен Кривонос

Семен Кривонос очолює Державну інспекцію архітектури та містобудування. У 2016 році він став переможцем конкурсу на керівника Одеського територіального осередку НАБУ, але відмовився від посаду після скандалу з декларуванням статків.