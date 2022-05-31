Обстреливали Харьковскую область: в Украине суд вынес приговор еще двум российским военным преступникам

Котелевский районный суд Полтавской области признал виновными российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова в нарушении законов и обычаев войны. Каждого приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Об этом сообщает издание "Ґрати".

Как выяснило следствие, 24 февраля 2022 года Бобыкин и Иванов из установки залпового огня "Град" открыли огонь по Харьковской области сначала с российской, а позже с украинской территории. В результате военные преступники разрушили гражданскую инфраструктуру, жилые дома и лицей.

Оба свою вину признали, поэтому суд не стал изучать доказательства. Адвокаты подсудимых просили для российских солдат по 8 лет лишения свободы, сторона обвинения — по 12 лет. По данным следствия, Бобыкин и Иванов совершили преступление по предварительному сговору.

В то же время суд учел искреннее раскаяние обвиняемых как смягчающее обстоятельство.

"Вина полностью доказана доказательствами, которые содержатся в материалах дела и не оспариваются обвиняемыми", — сделал вывод суд.

Ранее Соломенский районный суд Киева признал российского военного Вадима Шишимарина виновным в убийчстве мирного жителя в Сумской область и присудил ему пожизненное заключение. Он признал свою вину в убийстве безоружного гражданского.