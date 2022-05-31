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Обстрілювали Харківську область: в Україні суд ухвалив вирок ще двом російським військовим злочинцям
Котелівський районний суд Полтавської області визнав винними російських військових Олександра Бобикина та Олександра Іванова у порушенні законів та звичаїв війни. Кожного засудили до 11 років та 6 місяців позбавлення волі.
Про це повідомляє видання "Ґрати".
Як з'ясувало слідство, 24 лютого 2022 року Бобикін та Іванов із системи залпового вогню "Град" відкрили вогонь по Харківській області спочатку з російської, а пізніше з української території. В результаті військові злочинці зруйнували цивільну інфраструктуру, житлові будинки та ліцей.
Обидва свою провину визнали, тому суд не вивчав доказів. Адвокати підсудних просили для російських солдатів по 8 років позбавлення волі, сторона звинувачення — по 12 років. За даними слідства, Бобикін та Іванов скоїли злочин за попередньою змовою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас суд врахував щире каяття обвинувачених як пом'якшувальну обставину.
"Вина повністю доведена доказами, які містяться у матеріалах справи і не заперечуються обвинуваченими", - зробив висновок суд.
Раніше Солом'янський районний суд Києва визнав російського військового Вадима Шишімаріна винним у вбивстві мирного жителя на Сумщині та присудив йому довічне ув'язнення. Він визнав свою провину у вбивстві беззбройного цивільного.