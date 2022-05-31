Обстрілювали Харківську область: в Україні суд ухвалив вирок ще двом російським військовим злочинцям

Котелівський районний суд Полтавської області визнав винними російських військових Олександра Бобикина та Олександра Іванова у порушенні законів та звичаїв війни. Кожного засудили до 11 років та 6 місяців позбавлення волі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє видання "Ґрати".

Як з'ясувало слідство, 24 лютого 2022 року Бобикін та Іванов із системи залпового вогню "Град" відкрили вогонь по Харківській області спочатку з російської, а пізніше з української території. В результаті військові злочинці зруйнували цивільну інфраструктуру, житлові будинки та ліцей.

Обидва свою провину визнали, тому суд не вивчав доказів. Адвокати підсудних просили для російських солдатів по 8 років позбавлення волі, сторона звинувачення — по 12 років. За даними слідства, Бобикін та Іванов скоїли злочин за попередньою змовою.

Водночас суд врахував щире каяття обвинувачених як пом'якшувальну обставину.

"Вина повністю доведена доказами, які містяться у матеріалах справи і не заперечуються обвинуваченими", - зробив висновок суд.

Раніше Солом'янський районний суд Києва визнав російського військового Вадима Шишімаріна винним у вбивстві мирного жителя на Сумщині та присудив йому довічне ув'язнення. Він визнав свою провину у вбивстві беззбройного цивільного.