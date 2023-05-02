Оккупационная "власть" назначает рецидивистов на должности в Лисичанске - СБУ

На руководящие должности в Лисичанске оккупанты назначают преступников: дважды судимого рецидивиста и заочно приговоренного к 10 годам заключения.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Так называемый "начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Лисичанска ЛНР" - дважды судимый за тяжкие преступления рецидивист, уклоняющийся от исполнения судебного приговора и находящийся в розыске.

Он получил первую судимость в 2013 году за грабеж, нанесший значительный ущерб потерпевшему. В 2018 году был заочно приговорен к 12 годам 6 месяцам за похищение и незаконное лишение свободы людей, торговлю людьми, участие в незаконных вооруженных формированиях, незаконное обращение с оружием, совершение правонарушений организованной группой, ведение агрессивной войны. Судебные приговоры получили также четверо его подельников.

Доказано, что он был организатором группы, которая в 2014 году в Лисичанске похищала и незаконно удерживала людей, заставляла их рыть окопы и строить укрепсооружения для боевиков "ЛНР". Преступники отпускали свои жертвы только в случае получения выкупа. После освобождения Лисичанска фигурант сбежал на оккупированные территории Луганщины и участвовал в боевых действиях против Украины.

С июля прошлого года он занимает руководящий пост в незаконном "органе власти".

Злоумышленник получил от СБУ подозрение в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса).

Другой – так называемый "начальник Лисичанского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР" - преступник, заочно приговоренный к 10 годам с конфискацией имущества за совершение тяжких преступлений в составе преступной организации "казачья национальная гвардия Всевеликого войска Донского".

В 2014 году участники сообщества нападали на местных жителей и отбирали у них имущество, похищали людей, незаконно лишали их свободы, избивались, издевались и эксплуатировали.

Напомним, Служба безопасности совместно с ДБР собрала доказательную базу на бывшего народного депутата Верховной Рады Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Олега Волошина. Отмечается, что в течение 2020-2021 годов он активно способствовал высшему военно-политическому руководству РФ в проведении масштабной взрывной деятельности против Украины.